Postura e tech neck | 4 esercizi mirati per migliorare postura e aspetto

Un esperto ha condiviso quattro esercizi semplici progettati per migliorare la postura e ridurre gli effetti negativi di una postura scorretta causata dall'uso prolungato di dispositivi elettronici. Questi esercizi mirano a contrastare il fenomeno chiamato

L’esperto propone 4 esercizi semplici per controbilanciare gli effetti di una postura scorretta mentre si utilizzano i device elettronici. A beneficiarne non solo la postura, ma anche la bellezza. Lo smartphone da cui siamo sempre più inseparabili e il lavoro davanti al pc ci portano quotidianamente ad assumere posture scorrette che possono influenzare molto più di quanto immaginiamo: non solo il modo in cui ci muoviamo, ma anche come ci sentiamo e appariamo, conferendoci un viso più stanco, un’andatura meno slanciat a e in generale un corpo più contratto e più soggetto a gonfiore e ritenzione. Christian Boceda, personal trainer e fondatore... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Sanremo, dalla voce alla postura: “Prepararsi come per una maratona”(Adnkronos) – Sanremo 2026 è alle porte e la macchina del festival sta scaldando i motori.

Il convegno: La postura fattore chiave del nostro benessereLa postura di ciascuno di noi – cioè la posizione che teniamo nello spazio – è fondamentale per la nostra salute.

Fix Your Nerd Neck in 60 Seconds (Instant Height Increase)

Temi più discussi: Il cellulare ti fa brutta, boom di trattamenti contro le rughe sul collo provocate dai social; L’Ergonomia della Salute: guida posturale completa per il benessere nel 2026; Tech neck: le rughe da smartphone che fanno boom nel beauty.

Postura e tech neck: 4 esercizi (mirati) per migliorare postura e aspettoChristian Boceda, personal trainer e fondatore di CB Coaching, metodo olistico pensato per accompagnare le donne verso un equilibrio tra movimento, educazione alimentare e supporto motivazionale, ... 361magazine.com

Come prevenire e curare il tech neck, che si manifesta con fastidiose rughe al collo dovute ai device e spesso con dolore localizzato«Quando guardiamo in basso verso uno schermo, la testa – che pesa mediamente 4–5 chili – esercita una pressione notevole sulla colonna cervicale. Questa postura, mantenuta per ore ogni giorno, crea ... style.corriere.it

Dolori muscolari, articolari o problemi di postura Ritrova il benessere fisico con la consulenza del fisiatra Dott. Fabio Vitagliani, esperto in riabilitazione funzionale. Venerdì 10 aprile | pomeriggio Il medico si occupa di: • Patologie muscoloscheletriche e artic - facebook.com facebook