L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la crisi di salute di Belen Rodriguez, che sarebbe stata ricoverata in ospedale in codice giallo. Nelle ultime ore, diverse figure pubbliche hanno espresso opinioni sulla vicenda, che si è sviluppata anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. La notizia ha riacceso discussioni sui temi legati alla salute e ai vaccini, senza che siano stati forniti dettagli clinici ufficiali o conferme sulla natura del ricovero.

L’infettivologo Matteo Bassetti è tra i tanti personaggi noti che nelle ultime ore hanato la crisi che ha colpito Belen Rodriguez, un crollo che avrebbe portato la showgirl a un ricovero ospedaliero in codice giallo. Il medico, però, ha scelto di intervenire sui social riportando anche una vecchia polemica legata ai vaccini. Come è che diceva? Dopo il vaccino (Covid) ci sentiamo tutti un po’ così. Basta tirare in ballo i #vaccini a sproposito, occorre concentrarsi su altri problemi. Buona guarigione alla Signora #Belen https:t.coNTmEhyzBfG — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) May 27, 2026 Sui suoi canali, Bassetti ha scritto: “Come è che diceva? Dopo il vaccino (Covid) ci sentiamo tutti un po’ così. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bassetti interviene sul caso Belen: il messaggio social che riapre la polemica sui vaccini

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