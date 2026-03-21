Basket serie B Adamant coi cerotti fuori anche Solaroli

Nel campionato di basket di serie B, l'Adamant si presenta con alcuni giocatori infortunati, tra cui Solaroli, mentre Dioli e Caiazza sono assenti. Capitan Marchini, invece, ha deciso di rischiare e sarà in campo nonostante un infortunio. La squadra si prepara alla partita con alcune assenze importanti e con Solaroli che, nonostante i cerotti, cerca di recuperare al meglio.

Fuori Dioli, Caiazza e Solaroli (foto), mentre capitan Marchini stringerà i denti per esserci. Nel giro di pochi giorni l’infermeria si è riempita in casa Adamant, proprio nel momento decisivo della stagione, quello in cui i biancazzurri sono chiamati a risalire la china per uscire dalla zona playout nella quale sono piombati dopo le sei sconfitte consecutive sotto la gestione Sacco. Dell’infortunio a Caiazza vi avevamo già parlato, la diagnosi è confermata anche se rimane un po’ di incertezza sui tempi di recupero: sublussazione del gomito con lieve distacco osseo e giocatore costretto in questi giorni ad indossare un tutore. La prossima settimana ulteriori esami per capire la terapia e le tempistiche dello stop. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant coi cerotti, fuori anche Solaroli Articoli correlati Basket serie b. Adamant, due gare in casa per risollevarsiDue gare casalinghe da vincere per sistemare la classifica e guardare con una dose maggiore di ottimismo al futuro. Basket serie b. Adamant: l’idea Ricci si complica, spunta CalabreseA 24 ore dalla sfida sul campo della capolista Livorno, l’Adamant continua a buttare un occhio al mercato, perché la vittoria con Imola non ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket serie Temi più discussi: Basket serie B, un problema verso il match di domenica contro Chiusi. Tegola per l’Adamant, Caiazza ko. Per il play sublussazione al gomito; Basket Serie B L’Adamant attende l’ufficialità: il recupero con la Luiss Roma sarà mercoledì sera; GLI IMPEGNI DELLE FERRARESI; Basket serie B protagonista in maglia Kleb ora a Chiusi Adamant lex Molinaro Domenica conta tanto. Basket serie B. Adamant coi cerotti, fuori anche SolaroliFuori Dioli, Caiazza e Solaroli (foto), mentre capitan Marchini stringerà i denti per esserci. Nel giro di pochi giorni ... sport.quotidiano.net Basket serie B: protagonista in maglia Kleb, ora è a Chiusi. Adamant, l’ex Molinaro: Domenica conta tanto»A Ferrara per due stagioni, dal 2017 al 2019, Lorenzo Molinaro (nella foto) tornerà da avversario domenica per la ... sport.quotidiano.net Sport - Basket, Serie B f.le: posticipo 22^ giornata, Firenze Academy-Nico Ponte Buggianese 58-47. facebook Pronti per la 23ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com