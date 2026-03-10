Basket serie A2 Le rivali vincono l’Adamant è in piena bagarre Marchini | D’ora in poi sono tutte battaglie

Nella serie A2 di basket, le squadre rivali hanno ottenuto vittorie e l’Adamant si trova nel pieno della lotta per la classifica. Marchini ha dichiarato che le prossime sette partite saranno decisive, sottolineando la necessità di affrontarle con determinazione. La stagione continua con partite serrate e tante sfide ancora da giocare.