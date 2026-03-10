Basket serie A2 Le rivali vincono l’Adamant è in piena bagarre Marchini | D’ora in poi sono tutte battaglie

Nella serie A2 di basket, le squadre rivali hanno ottenuto vittorie e l’Adamant si trova nel pieno della lotta per la classifica. Marchini ha dichiarato che le prossime sette partite saranno decisive, sottolineando la necessità di affrontarle con determinazione. La stagione continua con partite serrate e tante sfide ancora da giocare.

"Dobbiamo farci un bagno di umiltà e capire che le prossime sette partite saranno delle battaglie". L’Adamant torna oggi in palestra dopo aver staccato mentalmente per qualche giorno ed essersi leccata le ferite per la sconcertante sconfitta nello scontro diretto con Nocera: i risultati dell’ultimo turno hanno fatto sprofondare ancor di più Ferrara in zona playout, raggiunta anche dalla stessa Nocera e da Fabriano a quota 18 punti. Capitan Davide Marchini sa bene che il momento è complicato e il gruppo deve cambiare marcia: "C’è veramente poco da dire, non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, anche se loro hanno fatto canestro da ogni parte del campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

