Gara 2 playoff Lba 2025 26 | Trento vince a Bologna e pareggia la serie Venezia allunga su Tortona

Da sport.periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff Lba 202526, Trento ha vinto in trasferta contro la Virtus Bologna con il punteggio di 87-84, grazie anche ai 22 punti di Battle. La vittoria permette alla squadra ospite di pareggiare la serie, mentre nel frattempo Venezia ha allungato la propria serie contro Tortona. Le gare proseguono con due squadre ancora in equilibrio e altre in vantaggio nelle rispettive serie.

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Nella gara 2 degli altri due quarti playoff Lba 202526, la Virtus cede in casa contro Trento(87-84), trascinata da Battle, autore di 22 punti, che pareggia così la serie. Non sbaglia, invece, Venezia, che si porta sul 2-0 superando Tortona(87-75). GARA 2 PLAYOFF LBA 202526: BOLOGNA-TRENTO 84-87 Colpo di Trento che passa a Bologna portando la serie in parità. Gli ospiti spingono forte fin dall’inizio, grazie a Steward. Gli emiliani rientrano nei dieci minuti successivi, portando il punteggio in parità all’intervallo lungo(47-47). Al rientro in campo, Trento fa nuovamente la differenza con un parziale di 19-15, mentre Bologna prova a rientrare, fino all’81-80 a poco più di un minuto dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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