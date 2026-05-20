Gara 2 playoff Lba 2025 26 | Trento vince a Bologna e pareggia la serie Venezia allunga su Tortona

Nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff Lba 202526, Trento ha vinto in trasferta contro la Virtus Bologna con il punteggio di 87-84, grazie anche ai 22 punti di Battle. La vittoria permette alla squadra ospite di pareggiare la serie, mentre nel frattempo Venezia ha allungato la propria serie contro Tortona. Le gare proseguono con due squadre ancora in equilibrio e altre in vantaggio nelle rispettive serie.

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