Nella ventiseiesima giornata della stagione regolare di Serie A, si svolge una partita importante tra Venezia e Brescia. La sfida si tiene sabato sera alle 20:30 e vede le due squadre contendersi la posizione di vertice della classifica. Si tratta di un incontro che ha attirato l’attenzione degli appassionati di pallacanestro, considerando la posizione di vertice in gioco.

La ventiseiesima giornata della stagione regolare di Serie A mette in campo un palinsesto denso di sfide decisive per le sorti della classifica, con la Reyer Venezia che sfida la Germani Brescia sabato sera alle 20:30 in un confronto diretto per il vertice. Il weekend di basket si apre domani alle ore 20:00 con l’Unahotels Reggio Emilia ospitante la Vanoli Cremona, mentre domenica la scena si sposterà tra derby regionali e scontri salvezza, culminando nel posticipo di lunedì sera tra Virtus Bologna e Acqua San Bernardo Cantù. Equilibri da vetta e lotta ai playoff: il cuore pulsante del weekend. Il match che cattura l’attenzione degli addetti ai lavori avviene domani sera a Venezia, dove la Umana Reyer si misura con la Germani Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket, scontro per il vertice: Venezia e Brescia si sfidano per la vetta

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna regola Treviso e rimane in vetta, bene anche Reggio Emilia e NapoliPrima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il...

Basket, derby sangiovannese: domenica Synergy e Polisportiva Galli si sfidano per la vettaArezzo, 05 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un pomeriggio di grande sport e passione: domenica alle 18, al palazzetto della...

LbA Basket. Brescia fa 104-93 al Venezia e si riprende il primo posto grazie al primo tempo

Temi più discussi: Il basket ticinese langue: questa fusione s’ha da fare; Pasqua serena per il Ragusa Calcio e per la Passalacqua Basket dopo i successi negli anticipi. Riposo per la Virtus in attesa dello scontro con la capolista Matera; È scontro totale tra Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks; Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo atteso dallo sprint finale.

Basket B, scontro al vertice tra Benacquista Latina e Virtus RomaLATINA – La 34ª giornata del campionato di Serie B Nazionale propone un confronto di altissimo livello: sabato 4 aprile 2026, alle ore 20:00, sul parquet del Palazzetto dello Sport (Palatiziano) di Ro ... radioluna.it

Basket Serie B Nazionale girone A: Orlandina torna al successo battendo la Fulgor Fidenza 77-62Nella 34ª giornata del campionato di Serie B Nazionale girone A, la Infodrive Capo d'Orlando torna al successo battendo la ... 98zero.com

PROGRAMMA DEI PLAYOFF DI SERIE C REGIONALE (1) Pallacanestro Sora – (8) New Basket Time Latina Sora si è assicurata il primato al termine di un’avvincente lotta parallela con la Fortitudo Scauri decisasi soltanto all’ultimo secondo della Regular. Il pr - facebook.com facebook

Consiglio la puntata di Basket Room NBA Talk su @SkySportBasket con ospite il Mago Andrea Bargnani: si parla di ricordi, di Rasheed Wallace, di Reggie Evans, di Wemby e Jokic, soprattutto di NBA Europe Qui la trovate integrale x.com