Basket playoff serie B | La Pielle è viva Turchetto | Chiunque andrà in campo morirà in campo

Notizia in breve

La Pielle Livorno ha vinto la gara-3 dei playoff di serie B battendo Vigevano 74-72. La partita si è conclusa negli ultimi minuti, con i liberi di Leonzio e una stoppata di Donzelli su Kancleris che hanno deciso il risultato. La squadra ha dimostrato di essere ancora in corsa, nonostante le sfide affrontate. L’allenatore ha dichiarato che chiunque scenderà in campo darà il massimo.