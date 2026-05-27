Basket playoff serie B | La Pielle è viva Turchetto | Chiunque andrà in campo morirà in campo
La Pielle Livorno ha vinto la gara-3 dei playoff di serie B battendo Vigevano 74-72. La partita si è conclusa negli ultimi minuti, con i liberi di Leonzio e una stoppata di Donzelli su Kancleris che hanno deciso il risultato. La squadra ha dimostrato di essere ancora in corsa, nonostante le sfide affrontate. L’allenatore ha dichiarato che chiunque scenderà in campo darà il massimo.
La Pielle Livorno batte Vigevano in gara-3 per 74-72 al termine di una gara pazza, decisa nell’ultimo minuto dai liberi di Leonzio e dalla stoppata di Donzelli su Kancleris. Una gara in cui i biancoblù sono stati sotto anche di 15 punti, ma che hanno saputo rimontare spinti da un PalaMacchia. 🔗 Leggi su Today.it
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Dalle 20.40, #ZonaCesarini su #Radio1Rai, #Radio1Sport e #RaiPlaySound. #Calcio, #SerieB, ritorno finale playout: Sudtirol-Bari con Marco Clementi. #Basket, Serie A, playoff, quarti, gara 3: Trento-Bologna con Massimo Barchiesi. raiplaysound.it/radio1 - zo x.com
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