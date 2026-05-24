Basket playoff serie B | Pielle spalle al muro ma nessuna resa Turchetto | A Livorno sapendo di essere competitivi

La squadra di basket ha perso la seconda partita contro Vigevano, portando il punteggio complessivo a 0-2 nella serie playoff. Ora, per qualificarsi alla finale, deve vincere le tre sfide successive. Nonostante la situazione difficile, il coach ha dichiarato che la squadra si sente comunque competitiva e pronta a affrontare le prossime gare.

Spalle al muro ma nessuna resa. La Pielle torna da Vigevano con uno 0-2 nella serie che costringe i biancoblù a vincere le prossime tre partite per staccare il pass per la finale playoff e continuare a inseguire un sogno. Un'impresa tuttavia non impossibile considerato quanto si è visto nei primi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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