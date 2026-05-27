Basket playoff serie B | Campo squalificato per una giornata ma la Pielle paga la multa | gara 4 si gioca al PalaMacchia

Da livornotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la vittoria in gara 3 dei playoff di serie B, il pubblico ha rivolto insulti e minacce agli arbitri, portando alla decisione del giudice sportivo di squalificare il campo per una giornata. La squadra di casa, però, ha pagato solo una multa e potrà disputare gara 4 al PalaMacchia. Questa squalifica riguarda esclusivamente il campo, che resterà chiuso per un turno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Comportamento gravemente minaccioso e offensivo del pubblico verso gli arbitri”. Sono queste le ragioni per cui, a seguito del successo della Pielle contro la Elachem Vigevano in gara 3 di semifanale playoff, il giudice sportivo ha usato la mano pesante decidendo di squalificare per una giornata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026

Video Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026

Notizie e thread social correlati

Basket, playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 81-72, biancoblu ko anche in gara 2: si decide tutto al PalaMacchiaNella serie playoff di serie B di basket, Elachem Vigevano ha battuto la Pielle Livorno 81-72 in gara 2, confermando la vittoria di gara 1.

Basket, playoff serie B | Verodol Pielle Livorno-Scientifica Soevis Legnano 85-75: spettacolo al PalaMacchia, biancoblù in semfinaleNel match di serie B di basket, la Verodol Pielle Livorno ha ottenuto una vittoria di 85-75 contro la Scientifica Soevis Legnano, assicurandosi così...

Temi più discussi: Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 2; Basket playoff serie B | Vigevano-Pielle Livorno 81-72; Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 1; Basket, Serie B1 playoff: Elachem Vigevano a un passo dal matchpoint con Pielle (74-72).

basket playoff serie bBasket, playoff serie B | La Pielle è viva, Turchetto: Chiunque andrà in campo morirà in campo. VIDEOLa Pielle Livorno batte Vigevano in gara-3 per 74-72 al termine di una gara pazza, decisa nell’ultimo minuto dai liberi di Leonzio e dalla stoppata di Donzelli su Kancleris. Una gara in cui i ... livornotoday.it

basket playoff serie bSemifinali Playoff Serie B Nazionale 2026 - Tab. 2 - Gara 3, risultatiLa fase più calda della stagione prosegue con la  semifinale del Tabellone 2 dei playoff di Serie B Nazionale. pianetabasket.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web