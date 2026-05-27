Basket playoff serie B | Campo squalificato per una giornata ma la Pielle paga la multa | gara 4 si gioca al PalaMacchia

Notizia in breve

Dopo la vittoria in gara 3 dei playoff di serie B, il pubblico ha rivolto insulti e minacce agli arbitri, portando alla decisione del giudice sportivo di squalificare il campo per una giornata. La squadra di casa, però, ha pagato solo una multa e potrà disputare gara 4 al PalaMacchia. Questa squalifica riguarda esclusivamente il campo, che resterà chiuso per un turno.