Basket playoff serie B | Campo squalificato per una giornata ma la Pielle paga la multa | gara 4 si gioca al PalaMacchia
Dopo la vittoria in gara 3 dei playoff di serie B, il pubblico ha rivolto insulti e minacce agli arbitri, portando alla decisione del giudice sportivo di squalificare il campo per una giornata. La squadra di casa, però, ha pagato solo una multa e potrà disputare gara 4 al PalaMacchia. Questa squalifica riguarda esclusivamente il campo, che resterà chiuso per un turno.
“Comportamento gravemente minaccioso e offensivo del pubblico verso gli arbitri”. Sono queste le ragioni per cui, a seguito del successo della Pielle contro la Elachem Vigevano in gara 3 di semifanale playoff, il giudice sportivo ha usato la mano pesante decidendo di squalificare per una giornata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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