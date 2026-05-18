Basket playoff serie B | Verodol Pielle Livorno-Scientifica Soevis Legnano 85-75 | spettacolo al PalaMacchia biancoblù in semfinale

Da livornotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di serie B di basket, la Verodol Pielle Livorno ha ottenuto una vittoria di 85-75 contro la Scientifica Soevis Legnano, assicurandosi così l'accesso alle semifinali. La partita si è svolta al PalaMacchia e ha visto i biancoblù impegnati in un confronto deciso. La squadra di casa ha dominato nel corso dell'incontro, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La sfida di ritorno è in programma per lunedì 18 maggio alle 21, con la Pielle che deve vincere per passare il turno.

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Vietato fallire. La Pielle non può più sbagliare e stasera contro Legnano (palla a due alle 21 di lunedì 18 maggio) deve solamente vincere in gara 5 dei playoff. Dopo essere andata in vantaggio per 2-0 i biancoblù in Lombardia non sono riusciti a chiudere la serie complice anche un Legnano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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