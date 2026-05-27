Basket Massimo Cancellieri lascia Trento e firma coi turchi del Tofa?

Massimo Cancellieri ha lasciato Trento e ha firmato con una squadra turca di alto livello. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini contrattuali. Il giocatore si trasferisce in Turchia dopo aver giocato in Italia, senza ulteriori annunci riguardo alla durata dell’accordo o alle eventuali clausole. La squadra turca è nota per la sua competitività nel campionato nazionale.

Il futuro di Massimo Cancellieri riparte dalla Turchia e da una delle piazze più solide e ambiziose del basket anatolico. A poche ore dall’eliminazione della sua Dolomiti Energia Trentino in gara-5 dei quarti di finale playoff contro la Virtus Bologna, è arrivata l’ufficialità dell’accordo con il Tofa? S.K.. Una scelta che conferma il crescente profilo internazionale dell’allenatore italiano, reduce da una stagione europea intensa e spesso sopra le aspettative con l’Aquila. Per Cancellieri sarà la quarta esperienza fuori dall’Italia. Dopo i passaggi sulla panchina del Limoges CSP, della SIG Strasbourg e del PAOK, il tecnico approda ora in un club che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio stabile ai vertici medio-alti della Basketbol Süper Ligi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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