A fine stagione sarà addio tra Aquila Basket e coach Cancellieri

A fine stagione, la collaborazione tra la squadra e l’allenatore terminerà. La società ha confermato ufficialmente che non proseguirà il rapporto con il tecnico, lasciando intatto il focus sulla partita in programma sabato. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda la fine del contratto, che si concluderà al termine dell’attuale stagione sportiva. Nessuna ulteriore indicazione su eventuali motivazioni o piani futuri.

A fine stagione le strade tra Dolomiti Energia Trentino e Massimo Cancellieri si separeranno. La società ha deciso di confermare ufficialmente le voci circolate negli ultimi giorni, con l’intento di concentrare l’attenzione esclusivamente sul finale di stagione, a partire dalla sfida di sabato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Darmian, sarà addio a fine stagione: su di lui 3 club italiani Leggi anche: Sarri-Lazio, sarà addio: il tecnico pronto a salutare a fine stagione | CM Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ufficiale: Toto Forray rinnova con l’Aquila Basket fino a giugno 2027. Io e il club sulla stessa lunghezza d’onda; ? Il vaccino? Prima della partita dell'Aquila Basket. L'iniziativa in programma domani; Infinito Forray: ufficiale il rinnovo per un altro anno con la Dolomiti Energia Trentino; Olimpia Milano: Quinn Ellis se ne va ma non sarà l’unico a lasciare a fine stagione. Il terzo Bilancio di Sostenibilità dell’Aquila Basket Trento: un percorso che guarda al futuro @Sportando x.com SERIE Interregionale Il Nuovo Basket Aquilano porta stasera L’Aquila ai PLAYOFFS per la promozione in Nazionale!! Pur non giocando per il turno di riposo (ultima giornata sabato ad Avellino), per effetto dei risultati della giornata i ragazzi raggiun - facebook.com facebook