A fine stagione sarà addio tra Aquila Basket e coach Cancellieri

Da trentotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine stagione, la collaborazione tra la squadra e l’allenatore terminerà. La società ha confermato ufficialmente che non proseguirà il rapporto con il tecnico, lasciando intatto il focus sulla partita in programma sabato. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda la fine del contratto, che si concluderà al termine dell’attuale stagione sportiva. Nessuna ulteriore indicazione su eventuali motivazioni o piani futuri.

A fine stagione le strade tra Dolomiti Energia Trentino e Massimo Cancellieri si separeranno. La società ha deciso di confermare ufficialmente le voci circolate negli ultimi giorni, con l’intento di concentrare l’attenzione esclusivamente sul finale di stagione, a partire dalla sfida di sabato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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