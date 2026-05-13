La Linea Gotica sull' Appennino Massimo Turchi rilegge la Resistenza modenese

Un autore ha recentemente pubblicato una trilogia dedicata alla Linea Gotica, un tratto dell’Appennino teatro di violente battaglie durante la Seconda guerra mondiale. La narrazione ripercorre le vicende della resistenza in una regione segnata da combattimenti, stragi e sacrifici, coinvolgendo uomini provenienti da 38 nazioni diverse. Il lavoro si concentra sull’esperienza di singoli e sulle azioni di gruppi partigiani, offrendo una ricostruzione dettagliata degli eventi.

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Nella sua trilogia monumentale sulla Linea Gotica, Massimo Turchi ricompone una storia complessa attraverso esperienze individuali, battaglie, stragi nazifasciste, resistenza partigiana e multiculturalità di 38 nazioni coinvolte.Grazie alla consultazione dell’Atlante digitale delle formazioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prossimità, telemedicina e video-soccorso: il piano per la sanità sull'Appennino modeneseÈ partito oggi, venerdì 24 aprile, dall'aeroporto di Pavullo nel Frignano il ciclo di appuntamenti "In cima". Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modeneseModena, 27 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di... Temi più discussi: Cammino ’44, il nuovo percorso della memoria tra Toscana ed Emilia; Apuane, sicurezza sentieri e recupero Linea Gotica: l’accordo tra Parco e Cai; Cammino ’44: presentazione a Porretta; Cammino ’44: un viaggio a piedi nella memoria tra Emilia Romagna e Toscana. ? Appuntamento a domani Sabato 16 maggio alle 16.30 vi aspettiamo a #Crocetta per un viaggio lungo la Linea Gotica. ? Massimo Turchi dialoga con Chiara Lusuardi (Istituto Storico Di Modena) Vi aspettiamo! #25aprile2026 #storiediresistenza x.com Ripetizioni - Prof Usai (@scuola_senza_problemi) threads La Linea Gotica a Pistoia e Prato. Si presenta i libro di Gabriele CaproniDomenica 10 maggio a Vernio (PO) in occasione dell’Antica Fiera di San Giuseppe, presso la sala Consiliare del Comune di Vernio, il barghigiano Gabriele ... giornaledibarga.it Eroi, gelo e trincee in quell’ultimo inverno di guerra sulla Linea GoticaFu gelido l’inverno del 1945 che annunciava la primavera della liberazione. Mentre nelle Ardenne i tedeschi cercavano l’ultima disperata controffensiva e i sovietici erano alle porte di Budapest, ... bologna.repubblica.it