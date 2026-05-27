Basket la pordenonese Anna Turel tra le convocate in nazionale per i test con la Spagna

L'atleta pordenonese Anna Turel è stata convocata per il raduno della Nazionale Green Team, in preparazione ai test con la Spagna. La convocazione avviene dopo la qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026 e fa parte di un programma di selezioni volto a individuare nuovi talenti nel basket femminile. La nazionale italiana prosegue così il lavoro di sviluppo e rafforzamento della squadra in vista delle competizioni future.

Ci sarà anche l'atleta pordenonese Anna Turel al raduno della Nazionale Green Team. L'Italbasket, dopo la storica qualificazione ai mondiali 2026, non smette di lavorare cercando nuovi talenti in uno sport in costante crescita come dimostrano gli ultimi traguardi raggiunti dalle azzurre. Per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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