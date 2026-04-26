Basket il Sistema Rosa tra le qualificate per la finale nazionale under 17

A Venaria Reale e Tortona si stanno organizzando le gare per la finale nazionale under 17 di basket. Le due città si preparano ad accogliere le partite che si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo le squadre qualificate alla fase conclusiva della competizione. La finale si svolge in diverse tappe e rappresenta l'ultimo appuntamento del torneo per le squadre under 17.

Venaria Reale (Torino) e Tortona (Alessandria) si stanno preparando ad accogliere le partite valide per la finale nazionale U17. Una tappa cruciale per le giovani cestiste italiane. Una competizione che celebra mesi di impegno, in cui ogni squadra ha perfezionato tecnica, qualità e gioco di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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