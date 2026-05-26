Le convocate dell’Italia femminile di basket per le amichevoli contro la Spagna sono state annunciate, con Matilde Villa tra le giocatrici chiamate. Il raduno si svolgerà dal 3 all’8 giugno tra Capri e Napoli. La squadra si prepara a queste partite, a pochi mesi dalla qualificazione ai Mondiali 2026. Nessun dettaglio sui nomi delle altre giocatrici o sui programmi specifici delle amichevoli.

A pochi mesi dalla storica qualificazione ai Mondiali 2026, la Nazionale italiana femminile di basket torna a guardare al futuro con il raduno del Green Team, in programma dal 3 all’8 giugno tra Capri e Napoli. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice stage: è un passaggio strategico nel percorso di crescita del movimento azzurro, chiamato a consolidare la nuova generazione dopo il ritorno nell’élite mondiale conquistato a marzo a San Juan, Porto Rico, grazie al successo per 68-56 contro la Spagna nel torneo di qualificazione. Quel traguardo ha riportato l’Italia a una Coppa del Mondo a distanza di 32 anni dall’ultima partecipazione, datata 1994. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro la Spagna: c’è Matilde Villa

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