Basket B Nazionale il derby vinto con Ravenna premia il turnover del coach Sabato arriva Jesi La ’cooperativa’ Andrea Costa va Dalmonte | Per me tutti importanti
Nel campionato di Basket B Nazionale, l’Andrea Costa ha conquistato una vittoria nel derby contro Ravenna, risultato che riflette le scelte di turnover del coach Luca Dalmonte. Il team si prepara ora alla sfida di sabato contro Jesi. Dalmonte ha dichiarato che tutti i giocatori sono importanti e che il suo obiettivo è adattarsi alla realtà della squadra.
Che coach Luca Dalmonte volesse calarsi al meglio nella realtà dell’ Andrea Costa era chiaro fin dalla presentazione ufficiale. Che lo abbia fatto al punto da adeguare il metodo di gioco della sua squadra al sistema delle maggiori realtà economiche del tessuto cittadino rappresenta certamente un valore in più. Si viaggia sulle similitudini, sia chiaro, ma certamente quanto prodotto dall’Andrea Costa nel derby con Ravenna si avvicina al concetto di cooperativa del gioco tanto voluto dallo stesso coach. Unità di intenti di ogni singolo nel portare a compimento la strategia difensiva, limitando i rifornimenti ai lunghi, seppur pagando qualcosa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Andrea Costa Imola Basket, netta vittoria contro Ravenna x.com