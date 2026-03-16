Basket B Nazionale il derby vinto con Ravenna premia il turnover del coach Sabato arriva Jesi La ’cooperativa’ Andrea Costa va Dalmonte | Per me tutti importanti

Nel campionato di Basket B Nazionale, l’Andrea Costa ha conquistato una vittoria nel derby contro Ravenna, risultato che riflette le scelte di turnover del coach Luca Dalmonte. Il team si prepara ora alla sfida di sabato contro Jesi. Dalmonte ha dichiarato che tutti i giocatori sono importanti e che il suo obiettivo è adattarsi alla realtà della squadra.