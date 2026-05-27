Basilicata trionfo di Italia Viva | il primato di Moliterno e Lauria

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Basilicata, Italia Viva ha ottenuto risultati significativi a Moliterno e Lauria, conquistando il primato nelle rispettive elezioni comunali. Il nuovo peso elettorale potrebbe portare a cambiamenti nelle alleanze politiche locali. La presenza crescente del partito potrebbe influenzare gli equilibri amministrativi nei borghi lucani, modificando le dinamiche di governo e di rappresentanza nelle amministrazioni comunali.

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? Punti chiave Come influenzerà il nuovo peso elettorico l'operato del sindaco Rossino?. Quali nuovi equilibri amministrativi si creeranno nei borghi lucani?. Chi saranno i nuovi amministratori che cambieranno il volto dei comuni?. Perché il modello di Moliterno diventerà il punto di riferimento territoriale?.? In Breve A Lauria i candidati Italia Viva superano le mille preferenze elettorali.. I nuovi sindaci saranno Ilenia Magaldi a Corleto Perticara e Nicola Gulfo a Sarconi.. Il consenso si è esteso anche ai comuni di Acerenza e Cersosimo.. Il segretario provinciale Rubino definisce il successo di Moliterno un traguardo storico.. I risultati delle elezioni amministrative in Basilicata confermano il successo della proposta politica di Italia Viva, con un primato netto registrato a Moliterno che dà forza al progetto territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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