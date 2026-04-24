Aria pulita in Italia | la Basilicata guida il primato del 2025

Secondo i dati SNPA del 2025, la regione della Basilicata si distingue per aver mantenuto i livelli di inquinamento dell'aria entro i limiti previsti dalle normative europee. La rilevazione si basa sulle misurazioni effettuate nelle diverse aree della regione, che evidenziano una qualità dell'aria più buona rispetto ad altre zone del paese. Questi risultati indicano un miglioramento rispetto agli anni precedenti e una situazione stabile nel rispetto delle soglie di legge.

? Cosa sapere Dati SNPA 2025: la Basilicata registra livelli di inquinamento entro i limiti europei.. I parametri di PM10 e PM2.5 in Basilicata restano stabili rispetto all'anno scorso.. I dati preliminari dello SNPA confermano che nel 2025 l’aria in Italia è tra le migliori degli ultimi vent’anni, con la Basilicata che si distingue come una delle regioni più virtuose del Paese per il rispetto dei limiti europei. Mentre nelle grandi città del Nord si continua a fare i conti con le polveri sottili e l’ozono che picchia duro nei mesi caldi, qui da noi la situazione racconta una storia diversa. Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha messo nero su bianco quello che chi vive tra i borghi e le campagne sente già sulla pelle: un equilibrio che regge.🔗 Leggi su Ameve.eu

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