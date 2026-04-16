Durante la seconda tappa della Coppa Italia di Zona 1, disputata al Cremona Circuit di San Martino del Lago, il giovane pilota di origine chierese ha conquistato la vittoria nella categoria Mini Gr.3, rafforzando la sua posizione di testa in classifica. La gara si è svolta in un clima di grande attenzione e coinvolgimento, con Ometto che ha concluso davanti agli altri concorrenti.

Il giovane talento chierese Thomas Ometto ha consolidato il proprio primato nella categoria Mini Gr.3 durante la seconda tappa della Coppa Italia di Zona 1, disputata al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Il pilota ha dominato il fine settimana sportivo ottenendo la pole position, la vittoria nella prima gara e il miglior tempo sul tracciato, chiudendo poi al secondo posto nella seconda manche. La gestione del comando tra determinazione e costanza. Dopo l’ottimo esordio stagionale, la prestazione nel circuito lombardo ha confermato il valore tecnico di Ometto, che ora punta a mantenere la vetta della classifica generale grazie a un ritmo di gara estremamente solido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thomas Ometto domina a Cremona: trionfo e primato in Coppa Italia

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