Giro d’Italia tempesta di grandine e gelo tra Potenza e Matera
Durante il Giro d’Italia, tra Potenza e Matera, si sono verificati improvvisi eventi di grandine e gelo. Le temperature rigide a Viggiano hanno causato preoccupazioni tra i partecipanti riguardo alle condizioni delle discese ghiacciate lungo il percorso. La presenza di ghiaccio sulla strada ha reso le discese particolarmente delicate, aumentando i rischi di incidenti per i ciclisti. La classificazione generale potrebbe subire variazioni a causa delle difficili condizioni atmosferiche.
? Domande chiave Come influenzerà il gelo di Viggiano la classifica generale del Giro?. Quali rischi concreti corrono i corridori sulle discese ghiacciate lucane?. Chi riuscirà a gestire meglio il calo termico sulla Montagna Grande?. Perché la gestione energetica dei team cambierà radicalmente in questa tappa?.? In Breve Temperature tra 2°C e 3°C previste per l'ascesa a Montagna Grande di Viggiano.. Vetta di Montagna Grande situata a 1.405 metri di altitudine nel percorso lucano.. Ammiraglie distribuiscono mantelline e indumenti termici ai corridori tra Potenza e Matera.. Tappa quinta del Giro d'Italia 2026 con percorso da Praia a Mare a Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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