Basilicata nuovi investimenti | Matera e Policoro crescono in salute

In Basilicata, sono stati annunciati nuovi investimenti che riguardano le aree di Matera e Policoro. Questi interventi coinvolgono potenziamenti e ampliamenti di strutture sanitarie nelle due città. Si stanno pianificando assunzioni di personale medico per far fronte alla carenza di operatori sanitari. Restano da chiarire come queste modifiche influenzeranno i servizi offerti ai pazienti nelle rispettive zone.

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? Domande chiave Come cambieranno i servizi per i pazienti di Matera e Policoro?. Chi assumerà nuovo personale per risolvere la carenza di medici?. Come verranno potenziate le Case di Comunità nel territorio lucano?. Perché i cittadini non dovranno più spostarsi fuori dalla Basilicata?.? In Breve Pino Giordano UGL Matera sostiene il rilancio della sanità lucana dopo anni di stasi.. Potenziamento previsto per ospedale Madonna delle Grazie a Matera e struttura di Policoro.. Nuove assunzioni mirano a risolvere carenze organiche per medici, infermieri e operatori OSS.. Piano regionale prevede implementazione Case di Comunità per rafforzare la medicina territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, nuovi investimenti: Matera e Policoro crescono in salute ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Matera: ok al bilancio 2025 tra nuovi investimenti e commozione?? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Matera approva il bilancio 2025 e la variazione triennale 2026-2028. Bcc Basilicata vola: 6 milioni di utile e nuovi investimenti locali? Cosa sapere Bcc Basilicata approva bilancio con 6 milioni di utile e patrimonio da 56 milioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basilicata, agriturismo e turismo rurale: 88 progetti finanziati per oltre 28 milioni di investimenti; Basilicata, il consigliere regionale Nicola Morea soddisfatto per l’attivazione del nuovo ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera – Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite; Basilicata e Sudafrica, nasce un ponte per la pace: delegazione del Free State a Matera; Deposito nucleare: i Comuni di Basilicata e Puglia ribadiscono il no. Basilicata. Pittella: In vista di Matera 2019 approvato piano di investimenti per Azienda sanitariaSaranno investiti cinque milioni di euro grazie al finanziamento che la Regione Basilicata ha predisposto con la legge regionale 34 del 2015 per il potenziamento e il rinnovo del parco tecnologico ... quotidianosanita.it Basilicata: nuovi investimenti per l'innovazione nella sanita' materana -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Nel dettaglio, sono previsti quattro interventi principali: integrazione di un angiografo digitale nella sala operatoria di elettrofisiologia del Presidio ... ilsole24ore.com DECRETO FLUSSI, UIL ALL’ATTACCO: “SISTEMA INEFFICIENTE, IN BASILICATA QUOTE SOLO SULLA CARTA” x.com