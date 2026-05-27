Un appello è stato rivolto a Roma per chiedere un aumento dei fondi sanitari in Basilicata, dove si registra un calo delle risorse. I rappresentanti locali hanno evidenziato che i criteri attuali penalizzano i comuni più anziani e che la conformazione geografica della regione aumenta i costi delle strutture mediche. La richiesta mira a rivedere i parametri di distribuzione dei finanziamenti.

? Punti chiave Perché i criteri attuali penalizzano i comuni con popolazione anziana?. Come influisce la geografia lucana sui costi dei presidi medici?. Quali dati Istat hanno spinto la Regione a scrivere a Roma?. Chi deve intervenire per evitare il peggioramento dei servizi sanitari?.? In Breve Rapporto Istat 2026 evidenzia squilibrio risorse tra Mezzogiorno e bisogni demografici reali.. Basilicata seconda regione italiana per sotto-finanziamento pro capite dopo la Calabria.. L'assessore Cosimo Latronico chiede revisione criteri basata su cronicità e età.. Costi gestione presidi elevati per bassa densità abitativa e complessità geografica lucana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: appello a Roma per il fondo sanitario contro il calo dei fondi

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