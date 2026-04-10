Incidente sul lavoro a Palermo due operai morti caduti da una gru

Un tragico incidente si è verificato in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono deceduti dopo essere caduti da una gru. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori sono caduti dal carrello della gru, che si è ribaltato durante le operazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vite delle due persone coinvolte.