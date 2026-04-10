Incidente sul lavoro a Palermo due operai morti caduti da una gru
Un tragico incidente si è verificato in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono deceduti dopo essere caduti da una gru. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori sono caduti dal carrello della gru, che si è ribaltato durante le operazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vite delle due persone coinvolte.
Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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