Incidente sul lavoro a Palermo morti due operai caduti da una gru

Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da una gru in via Ruggero Marturano. Secondo quanto riferito, i lavoratori sono precipitati dal carrello che si è ribaltato durante le operazioni di lavoro. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi e le operazioni di recupero. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla caduta e al ribaltamento della gru.

Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono precipitati dal carrello che si è ribaltato. intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Incidente sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gruABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia in via Ruggero Marturano A Palermo, in via Ruggero Marturano, si è verificato un grave incidente sul lavoro che... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Monserrato, operaio travolto da un muletto: in codice rosso al Brotzu; Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione; Incidente mortale sul lavoro ad Angiari: vittima un operaio. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoIncidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Uil Sicilia: Inaccettabile. Accedi ... fanpage.it In #FiPiLi, in direzione Firenze: code a tratti per incidente (ora risolto) al km 3 tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI x.com Oggi è il giorno dell'udienza dell'incidente probatorio - facebook.com facebook