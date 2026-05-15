Gordon è d’accordo con la mossa del Bayern – Soccer News

Secondo fonti britanniche, l’attaccante del Newcastle avrebbe trovato un accordo con il Bayern Monaco per un trasferimento previsto per questa estate. Le trattative tra i due club sarebbero attualmente in corso, mentre le parti stanno definendo i dettagli dell’operazione. La notizia arriva dopo che diverse fonti hanno riportato l’intenzione del club tedesco di rinforzare l’attacco con un nuovo acquisto. La conferma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Sito inglese: Secondo diversi rapporti, l’attaccante del Newcastle Anthony Gordon ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco su un trasferimento proposto quest’estate, e le trattative tra i due club sono ora in corso. Prime segnalazioni del trasferimento del Bayern per Gordon si è interrotto a metà aprile, dicendo che era stato preso un contatto con i rappresentanti del 25enne per verificare se fosse interessato a venire all’Allianz Arena, e se la risposta fosse stata positiva – come sembra essere stato il caso – i colloqui tra i club sarebbero avviati. Era successivamente riportato che il Newcastle sarebbe disposto a vendere, ma solo se la loro valutazione fosse pari Vengono raggiunti i 75 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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