Barbara D’Urso torna in video, ma non in Rai né a Mediaset. Da quando ha interrotto la conduzione di Pomeriggio 5, non è più apparsa in televisione e le sue assenze hanno suscitato molte indiscrezioni. Ora, la conduttrice è tornata sullo schermo in una nuova veste, diversa da quella a cui era abituata, senza però essere coinvolta nelle reti tradizionali italiane.

Da quando ha lasciato improvvisamente la conduzione di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è rimasta lontana dalla televisione, alimentando continuamente voci e indiscrezioni su un possibile ritorno. L’ultima apparizione della conduttrice a Mediaset risale al 2 giugno 2023, quando salutò il pubblico dando appuntamento alla stagione successiva, appuntamento che però non si è mai concretizzato. Da allora il suo futuro televisivo è stato oggetto di molte speculazioni, tra ipotesi di nuovi programmi, presunti veti e smentite arrivate spesso nel giro di poche ore. Ora, però, un nuovo retroscena riaccende le speranze dei fan, anche se non si tratta di un ritorno sulle reti tradizionali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Una buona notizia a metà per Barbara D’Urso, torna in video ma non in Rai né a Mediaset: ecco dove

Articoli correlati

Brutta notizia per Barbara D’Urso: la Rai le chiude le porteDopo mesi di attese e speranze, sembrava che per Barbara D’Urso fosse arrivato il tanto atteso ritorno in Rai, grazie alla partecipazione come...

Barbara D’Urso, gelo dopo “Ballando”: il sogno Rai si ferma sul più bello (e spunta l’ombra di Mediaset)Personaggi Tv, Barbara D’Urso, gelo dopo “Ballando”: il sogno Rai si ferma sul più bello (e spunta l’ombra di Mediaset).

Aggiornamenti e notizie su Una buona notizia a metà per Barbara...

Temi più discussi: SAN FRANCESCO: UNA BUONA NOTIZIA PER IL MONDO; ?Doveva stare solo sei mesi ad Haiti. Da 12 anni Barbara fa l'infermiera e aiuta i poveri in Africa; Caso Monaldi, Anelli (Fnomceo) scrive a Mangiacavalli (Fnopi): Sincero rammarico. Rispetto e stima per la professione infermieristica; Barbara Ronchi, Diana in Imma Tataranni: Cosa cambia nella quinta stagione/ Legame con Vanessa.

Barbara Mangiacavalli (presidente Ipasvi): L’Italia ha bisogno di una buona informazione scientifica e professionaleQuello di cui ha bisogno l’informazione scientifica e sanitaria è serietà, competenza vera, trasparenza e pluralismo dell’informazione. Il mondo sanitario e i suoi professionisti hanno necessità di ... quotidianosanita.it

Ex Ilva, Bucci 'torniamo da Roma con una prima buona notizia'Torniamo da Roma con una prima buona notizia per il futuro dell'ex Ilva di Genova: il ministro Urso ha ribadito con chiarezza la volontà di garantire la continuità produttiva e di rispondere alle ... ansa.it

Barbara D'Urso manca alla nostra tv Negli anni, Carmelita è stata protagonista indiscussa dei programmi più seguiti dagli italiani.. Cosa accadrà nel suo futuro - facebook.com facebook

Secondo Vanity Fair, sarebbe in cantiere un docu-film su Barbara d’Urso “in cui la conduttrice racconterà la sua storia, senza filtri e senza censure”. x.com