In queste ore si discute del procedimento legale avviato dall’ex conduttrice tv contro il gruppo di broadcasting, in relazione a diritti d’autore non pagati. Piero Chiambretti ha commentato la situazione, esprimendo il suo dispiacere per la perdita del ruolo televisivo di Barbara D’Urso e confrontando le critiche rivolte a lei con quelle rivolte a programmi di cronaca nera, giudicati più discutibili. La vicenda riguarda quindi questioni legali e di diritti nel mondo dello spettacolo.

Tiene banco in queste ore il “caso” Barbara D’Urso che ha fatto causa a Mediaset per i diritti d’autore non percepiti. L’azienda respinge tutte le accuse, ma l’ex conduttrice rilancia: “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Piero Chiambretti, intervistato da La Stampa, ha dichiarato: “ È difficile stabilire chi abbia ragione: è una questione complessa. Di sicuro mi spiace che Barbara non lavori più in tv. L’hanno tanto criticata ma sono molto peggio i programmi di cronaca nera. Per carità, è giusto parlare di un omicidio ma non per 18 anni trasformandolo in un appuntamento fisso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Barbara D’Urso-Mediaset? Difficile stabilire chi abbia ragione. Mi spiace che lei non lavori più in tv. L’hanno tanto criticata ma sono molto peggio i programmi di cronaca nera”: così Piero Chiambretti

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