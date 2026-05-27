Barbara d’Urso torna in tv ad autunno? Gli indizi

Barbara d’Urso dovrebbe tornare in tv questo autunno. La conduttrice si prepara a riprendere il suo ruolo in programmi televisivi, secondo alcuni indizi trapelati. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma fonti vicine alla produzione parlano di un suo possibile ritorno. La data di ripresa non è stata comunicata, e né sono state confermate le trasmissioni specifiche. La notizia circola tra chi lavora nel settore televisivo e tra gli appassionati.

“Sarà un autunno meraviglioso“, così ieri su InstagramBarbara d’Urso. Una frase criptica che spiazza e che allude, volutamente, ad un ritorno televisivo.Quello che da tre anni le viene negato. Eppure la conduttrice sa bene che non le conviene mai parlare troppo presto e che altre volte è accaduto che si è mostrata felice per un ritorno che poi non si è effettivamente verificato. Quindi adesso cosa accade? Barbara d’Ursoper ben tre volte ha parlato con i vertici Rai per un progetto destinato alla prima serata della Rai ma tutte le tre volte, all’improvviso, è andato tutto in fumo. A confermare questa sua versione è stato ieriWilliams Di Liberatore che ha spiegato di aver proposto un progetto con lei, avendo grande stima per la sua professionalità, ma purtroppo nulla è andato in porto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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