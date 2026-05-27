Barbara D’Urso si prepara a tornare in tv per la prossima stagione, dopo aver passato mesi lontana dalle scene. La conduttrice è in trattative con diverse reti e potrebbe tornare in prima serata. Nel frattempo, si intensificano le discussioni tra altri volti noti del panorama televisivo, tra cui Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi, coinvolte in un vero e proprio “Risiko” di programmi e proposte.

Milano, 27 maggio 2026 – Barbara D’Urso torna al centro del mercato dei conduttori in vista della prossima stagione televisiva. Dopo la rottura con Mediaset — culminata in una battaglia legale — l’artista che, per anni, è stata il volto del daytime di Canale 5, potrebbe essere sempre più vicina a un approdo in Rai. A riaccendere le voci è stato un criptico ma ottimista messaggio pubblicato sui social dalla stessa presentatrice: “Sarà un autunno meraviglioso”. Poche parole che, in poco tempo, sono diventate virali riaccendendo i riflettori sul futuro della conduttrice. Il verdetto dei vertici Rai e il giallo del palinsesto. Da due stagioni si mormora di un possibile approdo della D’Urso in Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Barbara D’Urso, Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi nel grande Risiko dei programmi tv

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Cioè, Barbara D'Urso potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli come giurata a Ballando con le stelle x.com

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