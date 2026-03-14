Prima dell'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si sono verificati scontri pubblici tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice e la giornalista hanno avuto un confronto acceso su temi legati al programma, attirando l’attenzione dei media. Le loro dichiarazioni sono state al centro di discussioni sui social e nelle cronache di gossip.

Non sono soltanto i cachet dei concorrenti a far discutere attorno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. A catturare l’attenzione del pubblico sono anche le presunte tensioni tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, protagoniste del nuovo assetto del programma. Solo pochi giorni fa, sulle pagine del settimanale Chi, la conduttrice ha speso parole positive nei confronti della nuova opinionista. Eppure, scavando nel passato, sui social è riemerso un episodio che sta tornando a far parlare. Il commento di Ilary Blasi sulla nuova opinionista. In vista della nuova esperienza televisiva, Ilary Blasi ha raccontato al settimanale Chi le sue aspettative sul trio femminile che l’accompagnerà durante il programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilary Blasi, scintille con Selvaggia Lucarelli: cosa è successo prima del Grande Fratello Vip

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