Grande Fratello Ilary Blasi | Selvaggia Lucarelli è la cattiva ma mi diverte

Ilary Blasi ha presentato il nuovo trio di opinioniste del Grande Fratello e ha descritto Selvaggia Lucarelli come la più pungente tra loro. La conduttrice ha condiviso che la giornalista è considerata la “cattiva” del gruppo, ma ha aggiunto che questa sua natura le provoca anche divertimento. La presentatrice ha quindi fatto riferimento alla dinamica tra le opinioniste in vista della nuova edizione del reality.

Ilary Blasi presenta il nuovo trio di opinioniste del Grande Fratello e descrive Selvaggia Lucarelli come la più pungente del gruppo. La conduttrice sottolinea il suo umorismo tagliente, che promette scintille in studio. Martedì 17 marzo torna il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua ottava edizione, e lo fa con un importante ritorno alle origini. Alla guida del reality ci sarà infatti Ilary Blasi, che aveva già condotto il programma in passato per due edizioni. Dopo la parentesi televisiva di The Couple, per la conduttrice romana si apre quindi una nuova sfida professionale. Accanto a lei ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, tre donne dalle personalità molto diverse che promettono di dare vita a un trio inedito e interessante.