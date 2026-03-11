Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip | la reazione di Milly Carlucci e il futuro a Ballando

Selvaggia Lucarelli entrerà come opinionista nel Grande Fratello Vip 2026, suscitando reazioni tra pubblico e addetti ai lavori. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha commentato la notizia, mentre si discute sul possibile impatto di questa scelta sulla sua presenza nel programma di danza. La notizia ha generato discussioni sui social e tra gli esperti del settore televisivo.

L’ingresso di Selvaggia Lucarelli nel Grande Fratello Vip 2026 nel ruolo di opinionista ha acceso immediatamente il dibattito tra fan e addetti ai lavori. La presenza della giornalista accanto a Cesara Buonamici nello studio del reality condotto da Ilary Blasi ha fatto nascere numerose ipotesi sul suo futuro televisivo. In molti, soprattutto sui social, hanno infatti interpretato questa scelta come il possibile segnale di un passaggio definitivo a Mediaset e di un conseguente addio al programma Rai in cui siede da anni in giuria. Il dubbio riguardava soprattutto il suo ruolo storico a Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera guidato da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

