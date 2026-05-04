Livorno distributori e autocisterne nel mirino della Finanza | gasolio sequestrato e sanzioni per oltre 2.500 euro

A Livorno, le autorità fiscali hanno sequestrato gasolio e comminato sanzioni superiori a 2.500 euro durante controlli sui distributori e le autocisterne. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità alle normative relative alla trasparenza dei prezzi dei carburanti e alla regolare circolazione dei prodotti petroliferi. Le operazioni si sono svolte nell’ambito di un’azione mirata a controllare l’intera filiera dei prodotti energetici, senza coinvolgimenti di altre attività o soggetti.