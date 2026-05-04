Livorno distributori e autocisterne nel mirino della Finanza | gasolio sequestrato e sanzioni per oltre 2.500 euro
A Livorno, le autorità fiscali hanno sequestrato gasolio e comminato sanzioni superiori a 2.500 euro durante controlli sui distributori e le autocisterne. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità alle normative relative alla trasparenza dei prezzi dei carburanti e alla regolare circolazione dei prodotti petroliferi. Le operazioni si sono svolte nell’ambito di un’azione mirata a controllare l’intera filiera dei prodotti energetici, senza coinvolgimenti di altre attività o soggetti.
Gasolio sequestrato e 2.500 euro di multe. Questo il risultato dei controlli della Finanza di Livorno sulla filiera dei prodotti energetici per verificare il rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti e sulla corretta circolazione dei prodotti petroliferi.Le verifiche sono.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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