Bando rifugi in Lombardia altri 5,2 milioni | finanziati 9 interventi in Bergamasca

In Lombardia sono stati destinati altri 5,2 milioni di euro per il bando dedicato ai rifugi alpini ed escursionistici. La regione ha approvato nove interventi nella provincia di Bergamasca, coprendo tutte le domande considerate idonee. I fondi sono destinati a migliorare la sicurezza, l’accessibilità, la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture. L’intervento mira a sostenere la manutenzione e l’adeguamento dei rifugi presenti sul territorio regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui