Bando rifugi in Lombardia altri 5,2 milioni | finanziati 9 interventi in Bergamasca
In Lombardia sono stati destinati altri 5,2 milioni di euro per il bando dedicato ai rifugi alpini ed escursionistici. La regione ha approvato nove interventi nella provincia di Bergamasca, coprendo tutte le domande considerate idonee. I fondi sono destinati a migliorare la sicurezza, l’accessibilità, la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture. L’intervento mira a sostenere la manutenzione e l’adeguamento dei rifugi presenti sul territorio regionale.
LO STANZIAMENTO. La Regione copre tutte le domande idonee: contributi per sicurezza, accessibilità, riqualificazione ed efficientamento energetico dei rifugi alpini ed escursionistici. I fondi riguardano le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese. In Bergamasca sono 9 gli interventi finanziati, con contributi destinati a rifugi e strutture situate in Comuni montani o parzialmente montani. • La Cordillera Associazione di Promozione Sociale - Rifugio “Monte Alben”, 65.187 euro; • S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi - Rifugio “Grassi”, 42.608 euro; • Club Alpino Italiano - sezione di Bergamo - Rifugio “Tagliaferri”, 100.731 euro; • Comune di Camerata Cornello - Rifugio “Cespedosio”, 268. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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