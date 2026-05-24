Da Regione altri 5,2 milioni per esaurire la graduatoria del ‘Bando rifugi’ | finanziati 9 interventi in Bergamasca

Regione Lombardia ha aggiunto 5,2 milioni di euro al budget del “Bando rifugi 2024”, permettendo il finanziamento di nove interventi in provincia di Bergamo. Con questa integrazione, tutte le domande considerate idonee sono state approvate e finanziate. Il totale delle risorse destinate al bando ora supera i 20 milioni di euro. L’obiettivo è completare i progetti di realizzazione o miglioramento di strutture di accoglienza per rifugi.

Regione Lombardia ha incrementato di 5,2 milioni di euro la dotazione del “Bando rifugi 2024”, consentendo così il finanziamento di tutte le domande ritenute idonee. Le risorse aggiuntive permettono di chiudere la graduatoria e sostenere gli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture montane: sono nove gli interventi finanziati in provincia di Bergamo, per un totale di diversi centinaia di migliaia di euro. La misura è promossa dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. “Gli interventi finanziati – sottolinea Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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