Bando Fresco Lazio | 1,5 milioni per chi usa latte fresco regionale

La giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo bando "Fresco Lazio", stanziando 1,5 milioni di euro a sostegno delle imprese agroalimentari e della ristorazione che utilizzano latte fresco vaccino prodotto nel territorio regionale. La delibera è stata adottata il 27 maggio 2026 con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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