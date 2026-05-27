Bando Fresco Lazio | 1,5 milioni per chi usa latte fresco regionale

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo bando "Fresco Lazio", stanziando 1,5 milioni di euro a sostegno delle imprese agroalimentari e della ristorazione che utilizzano latte fresco vaccino prodotto nel territorio regionale. La delibera è stata adottata il 27 maggio 2026 con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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