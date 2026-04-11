Il mercato del latte fresco in Italia sta attraversando un momento di forte cambiamento, con i prezzi che continuano a salire. Questa situazione sta portando molte persone a ridurre i consumi o a cercare alternative, influenzando le abitudini alimentari di molte famiglie. La diminuzione della domanda si combina con le difficoltà di produzione, creando un quadro complesso per il settore lattiero-caseario.

Il mercato del latte fresco in Italia sta affrontando una trasformazione radicale che minaccia di cancellare dalle tavole quotidiane un prodotto simbolo della tradizione alimentare. I dati più recenti indicano una contrazione delle vendite per volume, che nell’ultimo anno ha toccato il -2,7%, con una produzione totale scesa sotto la soglia dei 418 milioni di litri. Questa flessione si inserisce in un quadro economico complesso: nonostante il calo dei volumi, il valore del giro d’affari si attesta intorno ai 728 milioni di euro, a causa di un incremento del prezzo medio del 2,3% che ha spinto il costo al litro oltre la soglia dei 2 euro. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latte fresco in crisi: i prezzi salgono e i consumatori fuggono

Salgono ancora i prezzi dei carburanti, Urso: “Contrastiamo la speculazione”. I consumatori: “Solo aria fritta”Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e gasolio sui massimi da mesi mentre il governo accende i riflettori su possibili...

Guerra, crisi del petrolio e effetti sul carburante: salgono i prezzi anche in SloveniaLa benzina è aumentata di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro.

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In Italia il latte fresco rischia di sparireC'è più di un motivo per cui preferiamo il latte a lunga conservazione: prezzo, abitudini, sostenibilità economica e di filiera. dissapore.com

C’è sempre meno latte fresco nelle abitudini degli italianiIn dieci anni le vendite destinate al mercato domestico sono diminuite del 20% e solo il 14% delle famiglie lo beve ogni giorno. Cresce invece l’utilizzo da parte di bar e per la produzione di gelati ... ilsole24ore.com

Un Giorno da Casaro: metti le Mani in Pasta! Dimentica il solito tour. Diventa il protagonista della nostra arte. Hai mai desiderato scoprire i segreti che trasformano il latte fresco in una forma di formaggio perfetta Finora vi abbiamo raccontato la nostra storia; - facebook.com facebook