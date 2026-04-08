Roma come sarà l’estate 2026? El Niño e l’anticiclone confermano l’incubo africano | pessime notizie per chi cercherà un po’ di fresco

Le previsioni per l’estate 2026 a Roma indicano un aumento delle temperature con temperature elevate, caldo intenso e afa. Gli esperti confermano che il fenomeno di El Niño, associato a un anticiclone di origine africana, potrebbe portare condizioni climatiche difficili. Le prime stime non promettono un’estate fresca o ventilata, segnalando invece un prolungamento dei periodi di caldo e disagio.

Caldo, afa e temperature sempre più alte: le prime notizie su come sarà l’ estate 2026 a Roma sono tutt’altro che incoraggianti. Le prime proiezioni parlano chiaro e indicano uno scenario climatico dominato da fenomeni ben precisi. Tra ritorni attesi e dinamiche ormai consolidate, per la Capitale si prospetta un’altra stagione difficile, soprattutto per chi spera in qualche tregua dal caldo. LEGGI ANCHE: La Milano Design Week secondo Patrick Abbattista: «Un grande momento culturale» Roma, come sarà l’estate 2026? El Niño e anticiclone africano: la miscela perfetta per il caldo estremo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A pesare sull’estate romana sarà soprattutto la combinazione tra il ritorno di El Niño e la presenza sempre più stabile dell’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Funweek.it

Infortunio Wesley, pessime notizie per la Roma: gli esami confermano la lesione e i tempi di recupero complicano la corsa ChampionsCalciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione...

Leggi anche: Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge

Temi più discussi: Come sarà l'estate 2026 a Roma?El Niño e l'anticiclone africano saranno protagonisti assoluti; Meteo Roma, venti di burrasca: oggi è allerta gialla. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta; Roma-Como: tutte le info per chi verrà al Tre Fontane; Roma e Juventus eliminano Inter e Fiorentina: sarà l’ottava finale tra giallorosse e bianconere.

Roma, come sarà l’estate 2026? El Niño e l’anticiclone confermano l’incubo africano: pessime notizie per chi cercherà un po’ di frescoRoma, come sarà l’estate 2026? Caldo e afa in aumento: le previsioni indicano una stagione difficile senza tregua dal caldo. funweek.it

Roma, sarà un’estate movimentata: i Friedkin preparano cambiamenti drasticiLa sconfitta per 5-2 contro l’ Inter non è solo un risultato pesante, ma un chiaro segnale di allarme che ha raggiunto direttamente gli uffici dei Friedkin, provocando una delusione che, pur ... siamolaroma.it

Con Emilia-Romagna e Toscana i piani di Bologna, Firenze e Roma - facebook.com facebook

Correre in un aeroporto spagnolo per non perdere la coincidenza per Roma e distruggermi il ginocchio davanti al gate. Fatto. x.com