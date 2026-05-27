Bandiere verdi 2026 svelate le spiagge a misura di bimbi | ecco quelle in provincia di Reggio Calabria
Per l’estate 2026, sono state svelate le spiagge in provincia di Reggio Calabria che ottengono la bandiera verde. Queste spiagge sono caratterizzate da ampi spazi dedicati ai bambini e acque cristalline con fondali dolci, senza scogliere ripide. I vessilli verdi sono stati issati per segnalare aree che garantiscono sicurezza e comfort per le famiglie con bambini. La presenza di spiagge a misura di bimbi si conferma anche in questa regione, con caratteristiche adatte a un pubblico giovane.
Sventola fiero il vessillo dedicato ai bambini in questa calda estate 2026. Spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo, ma dolcemente. Sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare, e tanti servizi che rendano vive. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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