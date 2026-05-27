Bandiere verdi 2026 svelate le spiagge a misura di bimbi | ecco quelle in provincia di Reggio Calabria

Notizia in breve

Per l’estate 2026, sono state svelate le spiagge in provincia di Reggio Calabria che ottengono la bandiera verde. Queste spiagge sono caratterizzate da ampi spazi dedicati ai bambini e acque cristalline con fondali dolci, senza scogliere ripide. I vessilli verdi sono stati issati per segnalare aree che garantiscono sicurezza e comfort per le famiglie con bambini. La presenza di spiagge a misura di bimbi si conferma anche in questa regione, con caratteristiche adatte a un pubblico giovane.