Bandiere Verdi 2026 le Marche si confermano regina delle vacanze per famiglie | 13 spiagge a misura di bambino

Le Marche hanno ottenuto 13 bandiere verdi nel 2026, riconoscimento assegnato alle spiagge più adatte ai bambini. La regione si conferma tra le preferite per le vacanze familiari, con un numero elevato di spiagge a misura di bambino. La premiazione avviene ogni anno sulla base di criteri di sicurezza, servizi e accessibilità. Le spiagge premiate si trovano in diverse località della regione, confermando il ruolo di questa zona come meta privilegiata per le famiglie con bambini.

ANCONA- Le Marche si confermano anche nel 2026 tra le regioni italiane più adatte alle vacanze delle famiglie con bambini. Sono 13 le località della costa marchigiana che anche quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato alle spiagge considerate ideali per i più. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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