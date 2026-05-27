A Milano, presso il Banco BPM di piazza Meda, si tiene la mostra “L’impresa di fare cultura”. La mostra si svolge all’interno di un edificio storico, e all’ingresso si percepisce un cambiamento di atmosfera, con il rumore cittadino che si attenua. L’esposizione presenta opere e materiali legati all’impegno culturale promosso dall’istituto bancario, offrendo uno spazio dedicato alla riflessione sulla relazione tra finanza e cultura. La mostra è aperta al pubblico e visitabile fino a data da definirsi.

C’è un momento, appena varcata la soglia del palazzo di piazza Meda, in cui il rumore sordo della Milano che corre si dissolve. La cupola-velario si apre sul visitatore come un cielo artificiale, alta diciotto metri, quasi quanto quella della Galleria Vittorio Emanuele II, e al centro del salone troneggia Movimento di Arnaldo Pomodoro, bronzo vivo e pulsante che sembra respirare nell’aria ferma. Siamo nella sede centrale di Banco BPM, cuore finanziario della città, eppure qualcosa qui ha smesso di assomigliare a una banca. Qualcosa, da febbraio 2026, ha cominciato ad assomigliare a un museo. Una mostra che ridisegna la mappa culturale di Milano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Banco BPM piazza Meda Milano: la mostra “L’impresa di fare cultura”

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Banca Popolare di Milano, ahora parte del Banco BPM Group.,en la Piazza Filippo Meda.

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