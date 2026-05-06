Banco Bpm ha annunciato un utile di 480 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, registrando una diminuzione del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Rispetto al trimestre precedente, l’utile è aumentato del 15%. La banca ha inoltre comunicato l'intenzione di avviare nuove operazioni di acquisizione nel settore bancario.

Banco Bpm ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 480 milioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e in crescita del 15% rispetto al trimestre precedente. Il risultato, si legge in una nota, "è superiore del 7% rispetto al consensus di mercato e in linea con gli obiettivi di piano". L'istituto guidato da Giuseppe Castagna (in foto) conferma, dunque, "la fiducia nella capacità di distribuire un dividendo per azione di 1 euro anche nel 2026", con "un dividend yield pari all'8" e sottolinea come la "traiettoria" espressa dai risultati sia "coerente con il target di utile netto 2,15 miliardi nel 2027". L'ad Castagna in conference call con gli analisti ha spiegato come "il fattore chiave sia il contributo derivante dallo sviluppo delle fabbriche prodotto".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banco Bpm fa il pieno di profitti. E apre la strada a nuovo shopping

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Banco BPM, utile netto in crescita del 15% nel primo trimestre 2026 x.com

Banco BPM ha battuto le attese e ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 480 milioni € e ricavi per 1,53 miliardi €, nonostante un quadro di incertezza macroeconomica, tensioni geopolitiche e maggiore pressione fiscale. Nel primo trimestre: - facebook.com facebook