Banco Bpm i francesi di Crédit Agricole presentano la propria lista | c' è anche l' ex ministro Siniscalco

Ecco quali sono tutti i sette nomi presenti nella lista che è stata presentata dall'istituto di credito francese: "Non vogliamo controllare Bpm" In qualità di azionista di lungo periodo con una partecipazione superiore al 20%, Crédit Agricole ha presentato una propria lista di candidati alla carica di consigliere per Banco Bpm, nonché una propria lista di candidati alla carica di sindaco, al fine di apportare un contributo significativo alla governance, “in linea con la recente normativa italiana in materia di nomine consiliari, che incoraggia una maggiore rappresentanza degli azionisti”. Lo sottolinea Credit. La lista comprende l'ex ministro Domenico Siniscalco, Frederic de Courtois, Rossella Leidi, Alessio Foletti, Nicoletta Mastropietro, Antonio Tullio e Ivana Bonnet-Zivcevic. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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