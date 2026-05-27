Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ustionato mentre si trovava a casa, in una località di Atripalda. L’incidente è avvenuto mentre era in cucina e ha coinvolto acqua bollente. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare l’accaduto.

n bambino di cinque anni è rimasto gravemente ustionato nella sua abitazione di Atripalda, in provincia di Avellino.§ Per cause in corso di accertamento, è stato investito dall’acqua bollente contenuta in una pentola che lo ha colpito al torace e agli arti inferiori e superiori. La madre ha prestato i primi soccorsi e chiamato il 118 che in ambulanza ha trasferito il piccolo in ospedale ad Avellino. I sanitari del “Moscati”, dopo averlo stabilizzato, hanno disposto il trasferimento in ambulanza al Centro grandi ustioni di Napoli. Piantedosi: “Avviate le procedure per realizzare 6 nuovi Cpr”, c’è anche. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bambino di cinque anni ustionato da acqua bollente: ricoverato

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