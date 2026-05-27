Alle 20 al Cinema Apollo di Ferrara sarà proiettato il docufilm ’Ventisette: Ritratto di Sorella’ della regista ferrarese Sara Schiavone. Il film racconta le vicende di bambini coinvolti nelle conseguenze della seconda guerra mondiale, con immagini di ferite e distruzione. L’ingresso costa 5 euro. La proiezione si concentra sui bambini e le loro esperienze durante il conflitto, evidenziando le ferite aperte di quegli anni.

La seconda guerra mondiale, bambini tra le bombe, ferite aperte. Oggi, alle 20, al Cinema Apollo di Ferrara (ingresso 5 euro), sarà presentato il docufilm ’Ventisette: Ritratto di Sorella’ della giovane regista e autrice ferrarese Sara Schiavone. Sara Schiavone firma con ’Ventisette: Ritratto di Sorella’ un documentario intenso e delicato che racconta una storia vera ambientata durante la seconda guerra mondiale. Attraverso il ricordo della nonna Maria, separata dalla famiglia e mandata in collegio, il film affronta il tema dell’infanzia segnata dalla guerra, della perdita dell’identità e delle ferite invisibili lasciate dalla separazione affettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambini sotto le bombe. Ciak su una ferita aperta

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