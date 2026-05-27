Bambini ripuliscono il marciapiede Nicolao | Un tesoro di speranza
Un gruppo di bambini della scuola Lombardo-Radice ha ripulito il marciapiede di via Guido delle Colonne. “Un'iniziativa che vale molto più di una semplice pulizia - commenta Antonio Nicolao, vicepresidente della prima Circoscrizione -. Un gesto concreto, compiuto insieme ai compagni di scuola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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