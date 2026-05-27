Bambini ripuliscono il marciapiede Nicolao | Un tesoro di speranza

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un gruppo di bambini della scuola Lombardo-Radice ha ripulito il marciapiede di via Guido delle Colonne. “Un'iniziativa che vale molto più di una semplice pulizia - commenta Antonio Nicolao, vicepresidente della prima Circoscrizione -. Un gesto concreto, compiuto insieme ai compagni di scuola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Via Corrado Avolio, Nicolao: "Mozione firmata in circoscrizione, ora chi deve riparare il marciapiede?Il 30 aprile il consiglio della prima circoscrizione ha approvato una mozione firmata dal consigliere Antonio Nicolao e da altri colleghi.

Incidente stradale, auto finisce sul marciapiede: ferita una donna, illesi i due bambini a bordoNella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale vicino alla rotatoria Pacificazione Nazionale, dove si incontrano via San Pasquale,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web