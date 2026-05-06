Via Corrado Avolio Nicolao | Mozione firmata in circoscrizione ora chi deve riparare il marciapiede?
Il 30 aprile il consiglio della prima circoscrizione ha approvato una mozione firmata dal consigliere Antonio Nicolao e da altri colleghi. La mozione riguarda la riparazione di un marciapiede situato in via Corrado Avolio. Attualmente si attende di capire chi si occuperà dei lavori di manutenzione, dopo che l’atto è stato approvato dall’assemblea. La questione riguarda direttamente l’amministrazione competente per l’intervento.
“La mozione approvata il 30 aprile dal consiglio dalla prima circoscrizione con il primo firmatario Antonio Nicolao e gli altri Massimo Castiglia, Francesco Tramuto, Salvatore Sorci, Giuseppe Randazzo, Antonino Valenti, Tiziana Calabrese, Massimo La Corte e Giovanni Bronte, va proprio nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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