Bambina di 8 anni impara a truccarsi su TikTok per far innamorare L’allarme della pediatra | Fino a 13 anni niente cellulare neanche quello dei genitori

Tutto nasce da un banale acquisto. La dottoressa Carla Tomasini compra un correttore per coprire una macchia e si ritrova davanti a una scena inaspettata. La pediatra racconta l’episodio in un video pubblicato sulla pagina Instagram “Genitori Diversi”, gestita da Giada Zurlo. Tomasini spiega di non avere l’abitudine di truccarsi, definendosi una “boomer di make-up”. La figlia di otto anni, al contrario, si mostra subito entusiasta alla vista del cosmetico. La piccola rivela una competenza insolita per la sua età. Spiega alla madre la presenza del pennello integrato per sfumare il prodotto e si propone di aiutarla in prima persona. La... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Questa è la mia skincare e il mio trucco spero che vi sia piaciuto

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