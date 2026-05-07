Genitori italiani | quasi la metà dà il cellulare ai figli prima dei 10 anni

Secondo un recente rapporto del Censis, quasi la metà dei genitori italiani consegna il cellulare ai figli prima dei dieci anni. Il documento analizza i valori e le difficoltà legate alla genitorialità nel contesto attuale, sottolineando come crescere un bambino sia considerato sempre più complicato. La ricerca evidenzia anche cambiamenti nelle pratiche quotidiane e nelle percezioni delle responsabilità genitoriali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo il nuovo rapporto del Censis “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, crescere un figlio viene percepito come sempre più complesso. Quasi l’80% degli italiani ritiene che fare il genitore oggi sia più difficile rispetto al passato, mentre solo una minoranza non condivide questa visione. Crescono le difficoltà economiche e il peso del lavoro. Tra le principali problematiche segnalate dai genitori emergono soprattutto i costi legati alla crescita dei figli. Il 35,7% considera l’aspetto economico il principale ostacolo, una percentuale nettamente superiore rispetto al 2002.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Genitori italiani: quasi la metà dà il cellulare ai figli prima dei 10 anni VIAJÓ en el TIEMPO PARA SALVAR al IDOL que le DEVOLVIÓ LAS GANAS DE VIVIR | KDRAMA resumen Notizie correlate Smartphone prima dei 10 anni: ecco come stanno cambiando i genitori italianiSempre meno genitori, sempre meno coppie con figli, sempre meno nascite e matrimoni. Censis: il 46,4% dei genitori concede lo smartphone prima dei 10 anni? Cosa scoprirai Come influisce la tecnologia sulla gestione del tempo tra genitori e figli? Perché le madri percepiscono più difficoltà rispetto ai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Save The Children, quasi una madre su due con bambini piccoli non lavora: il peso della maternità nell'Italia che fa sempre meno figli; Abbandono scolastico in Italia: il 22,8% dei giovani lascia gli studi prima del tempo se i genitori hanno solo la licenza media; Tenete famiglia all’estero? Eleonora Voltolina analizza la vita degli italiani nel mondo. Censis: Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi sia più difficile esserloSulla percezione della difficoltà incidono risorse economiche, impegni lavorativi e richieste eccessive dei figli. Dal report emerge anche che il tasso di occupazione delle donne con figli sia pari al ... tg24.sky.it Censis: il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone ai figli prima dei 10 anniLo rivela l'ultimo rapporto Censis presentato oggi a Roma. Il 67,3% dei genitori ottimista sul futuro dei propri figli, ma per 8 su 10 oggi è più difficile essere genitore ... rainews.it Il nostro Istituto è stato invitato a prendere parte alla realizzazione di un evento, promosso dal Comune di Torino con l'UGI (l'unione genitori italiani contro il tumore dei bambini), che a settembre vedrà coinvolti numerosi giovani impegnati in un flash mob dava - facebook.com facebook