Genitori italiani | quasi la metà dà il cellulare ai figli prima dei 10 anni

Da dayitalianews.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un recente rapporto del Censis, quasi la metà dei genitori italiani consegna il cellulare ai figli prima dei dieci anni. Il documento analizza i valori e le difficoltà legate alla genitorialità nel contesto attuale, sottolineando come crescere un bambino sia considerato sempre più complicato. La ricerca evidenzia anche cambiamenti nelle pratiche quotidiane e nelle percezioni delle responsabilità genitoriali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo il nuovo rapporto del Censis “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, crescere un figlio viene percepito come sempre più complesso. Quasi l’80% degli italiani ritiene che fare il genitore oggi sia più difficile rispetto al passato, mentre solo una minoranza non condivide questa visione. Crescono le difficoltà economiche e il peso del lavoro. Tra le principali problematiche segnalate dai genitori emergono soprattutto i costi legati alla crescita dei figli. Il 35,7% considera l’aspetto economico il principale ostacolo, una percentuale nettamente superiore rispetto al 2002.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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